Torcedor do PSG dorme no hotel do Barça... e liga alarme de incêndio às 5 da manhã!

Um dos episódios mais surreais já vividos antes dos jogos da Champions League aconteceu no dia do jogo entre PSG e Barcelona (confira as prováveis escalações aqui), ​​na partida de volta das oitavas de final desta temporada. O protagonista foi um torcedor da equipe francesa. O portal 'RMC Sport' contou o que aconteceu.

O torcedor alugou um quarto no hotel de concentração da equipe de Ronald Koeman. O seu plano era ativar o alarme de incêndio à meia-noite para perturbar o sono dos jogadores 'culés' e para que não estivessem em forma no Parque dos Príncipes.

No final, ele não conseguiu, então teve que ir para o plano B, que era fazer exatamente a mesma coisa, mas às cinco da manhã. Além disso, serviu para complementar a missão que outro setor da torcida já havia cumprido com sucesso: disparar fogos de artifício nos arredores do complexo.

O torcedor que ligou o alarme de incêndio, conforme noticiado pela mídia mencionada no primeiro parágrafo desta notícia, foi parar na delegacia. Após cinco horas de detenção, ele foi solto com uma advertência das autoridades. Ele terá que pensar melhor a respeito da próxima vez que quiser perturbar o time que seu PSG enfrentará.