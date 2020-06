Torcedor explica a invasão: "o meu sonho é uma foto com Messi"

A volta do Barcelona ao Campeonato Espanhol foi marcada por um show de Messi em Mallorca, mas a grande novidade foi a invasão do gramado.

Isso mesmo, um torcedor ignorou as orientações das autoridades e invadiu o campo para tirar uma foto com Messi, um ato que pode ter colocado em risco a saúde dos jogadores.

"O meu sonho é ter uma foto com Messi e conhecê-lo. Eu ia em direção de Messi, vi que estava ali Jordi Alba e pedi uma foto e depois me dirigi até Messi, mas claro, por causa do vírus, se nota que ele não queria tirar a foto. Tirei uma em que não se via muito bem, mas a polícia me fez apagar tudo", disse o invasor não identificado a 'Cadena COPE'.

O torcedor revelou que saltou um muro de dois metros de altura para poder etntar em campo, mas que já tinha tudo planejado: "Há muito tempo que tinha planeado invadir o gramado, desde a data original do jogo, antes do coronavírus', disse.