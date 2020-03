Torcedor viola confinamento para ir a estádio do clube!

Naquele momento, parecia uma boa ideia, mas era horrível. Terrível. Violar o confinamento para entrar furtivamente no estádio do seu time é uma ideia fatal, que custará caro a esse torcedor, presumimos, do St. Mirren.

A Premier Escocesa está, como a maioria do futebol mundial, parada por causa do coronavírus. Os cidadãos estão sendo mantidos em suas casas por ordem do governo, mas isso é algo que não está sendo rigorosamente observado.

E a prova disso é que, no último domingo, no meio da tarde, um torcedor achou de bom tom ir ao campo do St. Mirren, chamado St. Mirren Park. Por que razão? Não está claro.

O clube denunciou o que aconteceu nas redes sociais, alegando ter colocado as gravações das câmeras de segurança nas mãos das autoridades.

St. Mirren aproveitou o incidente para lembrar aos fãs a importância de cumprir o confinamento, a fim de conter a pandemia.