'Pato careca' vira artilheiro no São Paulo

Depois de marcar duas vezes na vitória por 4 a 0 sobre o Oeste, Alexandre Pato deixou o dele novamente e abriu o placar para o São Paulo no triunfo por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, neste domingo, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista.

O retrospecto nos dois últimos compromissos é uma ótima notícia para os tricolores, já que antes disso o atacante viveu um jejum de gols que se estendia desde agosto do ano passado.

O que mudou para Pato voltar a marcar? Além da melhor sorte, da pontaria, de posicionamento e de outros fatores dentro de campo, a verdade é que o jogador só acabou com a zica quando decidiu raspar o cabelo.

O torcedor são-paulino percebeu esta coincidência e não tem dúvidas: o novo visual é o responsável pela boa fase do camisa 7.

Além de Pato, Reinaldo também marcou para o São Paulo neste domingo, enquanto Dawhan descontou para a Ponte. O Tricolor é líder do Grupo C com 15 pontos e está muito próximo de garantir vaga nas quartas de final do Paulistão.