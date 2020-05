Torcidas organizadas do Barça discutem como será o futuro do clube

Há um pouco mais de um ano para as eleições, cinco grupos de membros do Barcelona debateram por vídeo-chamada o futuro do clube, marcado pela situação gerada pelo COVID-19.

O debate, do qual participaram os grupos El Senyor Ramon, Seguiment FCB, Bots Blaugranes, Dignitat Blaugrana e Manifest Blaugrana, contou com a participação dos pré-candidatos Víctor Font e Lluís Fernández Alá.

Durante o debate de duas horas e meia em formato de videoconferência, os porta-vozes das diferentes associações compartilharam sua visão da situação econômica, social e esportiva da entidade.

A incerteza marcada pela crise do coronavírus pairou durante o debate, especialmente quando a situação econômica da entidade se aprofundou.

"O Barça está enfrentando uma situação de crise em uma situação economicamente crítica. É difícil ver como podemos sair daqui", disse Marc Duch, do grupo Manifest Blaugrana.

Nesse sentido, a associação El Senyor Ramon está comprometida em "controlar as despesas e aumentar a renda" nos orçamentos.

Entre as estratégias para aumentar a renda, destacou-se o foco na área digital que, segundo os participantes, deve ganhar peso na situação atual.

"É muito fácil dizer que temos quatro milhões e meio de interações nas redes sociais, mas o que fazemos para transformar essas interações em um euro?", Disse Maria Inés Fernández, da Bots Blaugranes.

Teresa Vallverdú, do grupo El Senyor Ramon, prevê que o COVID-19 "seja a desculpa para justificar maus esforços", mas insistiu na abertura de um cenário para colocar o sócio-torcedor no centro.

"Para o Barça do futuro, é necessário criar um novo clube com os valores que já temos e que tudo gire em torno do sócio-torcedor", afirmou.

Na última seção da reunião, a situação esportiva da entidade foi debatida. O grupo Seguiment FCB, que em 2015 participou do processo eleitoral, alertou que há uma "polarização muito perigosa" nessa área e valorizou os títulos obtidos na última década.

O porta-voz do Manifest Blaugrana foi mais crítico, que considerou que o clube entrou em "um desvio esportivo um tanto incerto" e enfatizou que o primeiro time continua competitivo "graças a Messi".