Torcida do Flamengo comemora demissão de Dome: veja memes

A demissão de Domènec Torrent do comando do Flamengo nesta segunda-feira, 9 de novembro, foi comemorada por muitos torcedores rubro-negros nas redes sociais. O catalão substituiu Jorge Jesus no comando do time e não conseguiu encantar como o português.

Após 98 dias, Dome deixa o Flamengo com um aproveitamento de 63,8% após 26 partidas. O Flamengo é o atual terceiro colocado do Brasileirão e está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil e para as oitavas de final da Libertadores.

Parte torcida do Flamengo está feliz com saída do treinador e as redes sociais foram tomadas por memes. Nos últimos dias, Dome estava sendo chamado de "Jumenec" por alguns flamenguistas. A hashtag #ForaDomenecTorrent ficou entre os assuntos mais comentados, assim como "Dome caiu" após a confirmação da demissão.

Jorge Jesus e até Adriano Imperador foram lembrados nas brincadeiras com a queda de Dome. Confira: