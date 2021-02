Torcedores garantem: Bale é a solução para o Tottenham

Os torcedores pedem Gareth Bale. Embora o internacional galês não tenha começado com o pé direito no Tottenham, com as suas últimas atuações conseguiu conquistar o carinho da torcida inglesa.

De quase não ter minutos e ter seus altos e baixos com José Mourinho, para dar uma amostra de qualidade e se tornar um dos homens mais destacados dos 'spurs' nos últimos jogos.

O atacante do Real Madrid, que nesta temporada joga emprestado no Tottenham, recuperou a titularidade na última quinta-feira, 18 de fevereiro, na partida de ida dos 32-avos de final da Liga Europa, contra o Wolfsberger.

O galês jogou um bom jogo e completou sua grande atuação com um gol e uma assistência. Mas é verdade que a inferioridade do rival minimizou seu desempenho.

Por este motivo, Bale voltou a repetir o desempenho ao brilhar, desta vez, na Premier League. Contra o West Ham no clássico de Londres. Mourinho colocou o jogador no início do segundo tempo e a partida se transformou em outra.

Com o placar de 2 a 0 contra no placar, Bale deu assistência para o gol de Lucas Moura maravilhosamente em busca da virada, aquela quase conseguida aos 79 minutos, quando seu chute bateu na trave. No final, ele não conseguiu completar a façanha, mas isso não o impediu de ter feito uma grande partida.