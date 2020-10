Torcedores querem Chicharito fora do LA Galaxy!

Não querem Chicharito mais no Los Angeles Galaxy. A torcida do time californiano tornou público, por meio de comunicado nas redes sociais dirigido à diretoria do clube, um pedido de demissão do mexicano e pedido de demissão do técnico do time, Guillermo Barros Schelotto.

“Como torcedores entendemos que a equipe, a comissão técnica e a organização estão trabalhando e cumprindo as suas funções, mas isso é inaceitável. O desempenho em campo não reflete esta instituição”, refere o comunicado, referindo-se ao último lugar da tabela em que se encontra a equipe MLS.

Os dois grandes perdedores desta terrível situação são Chicharito e Schelotto, jogador e treinador respetivamente. Os torcedores acreditam que o trabalho do mexicano não está sendo o desejado e que a capacidade de reação do treinador é praticamente nula.

A esta polêmica com a equipe de Los Angeles devem ser adicionados os fortes rumores de que Robbie Keane, um ex-artilheiro do LA Galaxy, poderia se tornar o próximo treinador após ser demitido como treinador do Middlesbrough do Championship, de acordo com 'The Sun'.