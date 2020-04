Torcida convoca boicote na Liga da Bielorrússia

Muitas críticas chegaram à Liga da Bielorrússia por continuarem jogando. No meio da pandemia do Covid-19, que já causou 46 mil mortes em todo o mundo, o país estranhamente mantém as atividades.

No entanto, críticas também surgem dentro do próprio país. Os grupos mais fanáticos do Neman Grodno e do Shakhtyor Soligorsk pediram ao resto da torcida para não ir aos estádios nas partidas.

"Vamos ficar em casa, reduzir os riscos associados à propagação do vírus. Proteja-se e proteja seus entes queridos", explicou o comunicado dos ultras do Neman Grodno.

Logo depois, a torcida organizada do Shakhtyor Soligorsk se uniu ao pedido. Vale lembrar que a competição tem novos jogos neste fim de semana.

Todos parecem se unir contra o presidente da Bielorrússia, Aleksandr Lukashenko, que segue minimizando os riscos da pandemia e agindo de encontro às orientações internacionais sobre os cuidados com o vírus.