Como está a volta da torcida para os estádios no Brasil?

O futebol ao redor do mundo começa a fazer suas primeiras experiências com a presença de torcedores nos estádios após o pico da pandemia do novo coronavírus. A discussão também chegou ao Brasil e tem levantado forte debate a respeito do melhor momento para permitir que os torcedores regressem às arquibancadas dos estádios.

Países como França já começam a testar o retorno da torcida às arenas. Com capacidade reduzida e incentivo ao distanciamento social entre os presentes, alguns países, que já passaram da pior fase da epidemia global, já começam a ver pessoas ocupando algumas fileiras de seus estádios.

Como está a situação da volta da torcida aos estádios no Brasil?

Desde que começou a ser especulada a presença do público em jogos da Série A do Brasileirão, o assunto gerou grande polêmica. No sábado (26), a CBF vetou a presença de público nos estádios, esfriando, por ora, a discussão. Entretanto, a decisão será revista e debatida novamente em 15 dias.

Uma reunião virtual com 19 clubes da Série A, além da CBF e das federações estaduais decretou, por unanimidade, que o assunto não será levado para frente nesse período.

O único clube da primeira divisão a não ter nenhum representante na reunião foi o Flamengo, um dos pivôs das polêmicas ao se posicionar favoravelmente ao retorno da torcida aos estádios. Além disso, a única federação estadual que sem um representante foi a do Rio de Janeiro, a Ferj.

A ausência do Flamengo na reunião chamou a atenção. O clube justificou-se com um comunicado e falou que "por entender que o tema em pauta é estranho à competência dos clubes e da CBF, não havendo nada a sugerir, nem decidir, em matéria cuja atribuição é privativa das autoridades públicas locais, conforme, inclusive, já decidiu o Supremo Tribunal Federal", não participou da vídeochamada.

Há previsão para a volta?

Em 15 dias haverá uma reavaliação de cenário por parte da CBF e dos clubes. Caso fique entendido que há condições para o retorno do público, os clubes devem começar a trabalhar no sentido de viabilizar a logística dos eventos.

Portanto, ainda não há previsão para a possível volta às arquibancadas dos estádios brasileiros.