Torcida do Benfica “perdoa” Jorge Jesus e implora pelo retorno do técnico

Anos antes de chegar ao Flamengo para recolocar o Rubro-Negro em sua posição de protagonismo, Jorge Jesus fez algo parecido no Benfica: acabou com a hegemonia nacional do Porto e lutou por títulos continentais com os Encarnados. Ao final de sua passagem, em 2015, JJ acumulou um total de dez títulos, entrando para a história benfiquista como treinador mais vezes campeão no clube.

Entretanto, a despedida do Estádio da Luz foi com polêmica e de forma que revoltou os torcedores encarnados. Afinal de contas, Jorge Jesus trocou o lado vermelho de Lisboa pelo verde, aceitando oferta para comandar o Sporting. As suas três temporadas em Alvalade não foram das mais felizes, mas o tempo e, especialmente, as fases atuais de Benfica e do próprio Jorge Jesus fizeram a cicatriz se fechar de vez.

Nesta segunda-feira (02), após empate por 1 a 1 com o Moreirense, pela 23ª rodada do Campeonato Português, o Benfica perdeu a liderança para o Porto (que bateu o Santa Clara por 2 a 0) e os torcedores não esconderam a revolta: foram às redes sociais pedindo a cabeça do técnico Bruno Lage, manifestando o “perdão” em relação a Jorge Jesus e pedindo o retorno do treinador do Flamengo.