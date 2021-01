Torcida do Flamengo protesta na porta do Ninho do Urubu

A porta do Ninho do Urubu é mais uma vez placo de protestos da torcida do Flamengo. Desta vez, no entanto, mais torcedores marcam presença na entrada do CT.

Ciente dos protestos, o Flamengo reforçou o policiamento.

A insatisfação da torcida não é de hoje, depois da derrota para o Fluminense e antes do revés para o Ceará, torcedores já haviam marcado presença no Ninho e levaram até faixas em forma de protesto.

Em dezembro, depois das eliminações na Copa do Brasil e na Copa Libertadores, torcedores também foram protestar na porta do Ninho do Urubu.