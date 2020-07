Torcida do Flamengo se divide por Jorge Jesus: do “Judas” ao “Obrigado”

É oficial: Jorge Jesus não é mais o técnico do Flamengo. A saída do treinador foi anunciada de maneira oficial pelas redes sociais do clube, que postou uma nota agradecendo ao profissional.

O Mister deixa o Rubro-Negro após conquistar o quinto título em apenas um ano pela equipe carioca. Como todos sabem - e foi apurado pelo jornalista Bruno Andrade, da Goal, no começo do mês -, o destino do português será o Benfica.

Conforme o Flamengo postou a nota agradecendo a Jorge Jesus, parte da torcida do clube entrou na campanha, enquanto outros resolveram criticar a postura do time, pois supostamente o técnico teria sido "ingrato".

Ainda que toda a torcida tenha se mostrado triste pela saída do português, alguns até chegaram ao ponto de citar o treinador como "Judas", ao mesmo tempo em que a hashtag #ObrigadoMister chega ao topo dos trending topics do Twitter.

