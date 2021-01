Torcida do Flamengo se irrita com Rogério Ceni e pede a demissão do técnico

A paciência da torcida do Flamengo com Rogério Ceni terminou. As críticas começaram ainda antes da partida contra o Ceará, quando o treinador optou por fazer mudanças na equipe e deixou Gabigol, Natan e Hugo Souza no banco de reservas para as entradas de Pedro, Gustavo Henrique e César. O time de Guto Ferreira bateu o Rubro-Negro por 2 a 0 aumentando a crise e a pressão em cima do técnico.

Durante a semana, Ceni fez alguns testes na equipe e ganhou o respaldo da diretoria para fazer mudanças. Para o confronto contra o Ceará, ele trocou o goleiro, um zagueiro e um atacante. A opção de não utilizar Gabigol desde o início e voltar com Gustavo Henrique na zaga caiu mal entre os torcedores que fizeram muitas críticas antes mesmo da bola rolar.

Dentro de campo, logo no início o Ceará abriu o placar, aumentando a pressão em cima do time carioca. Ceni, no entanto, preferiu seguir com Gabigol no banco e só colocou o camisa 9 na partida aos 24 minutos. O Flamengo até melhorou, mas não foi suficiente para buscar o empate.

No final da partida, o Ceará aumentou o drama anotou o segundo e sacramentando a derrota. Nos últimos três jogos, o Flamengo somou apenas um ponto, foram duas derrotas e um empate.

TORCIDA PEDE A SAÍDA DE ROGÉRIO CENI