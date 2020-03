Torcida do Grêmio e outros clubes se unem em solidariedade a presidente do Inter

Presidente do Internacional, Marcelo Medeiros confirmou estar com o novo coronavírus. E, assim como tem acontecido com outros exemplos, a solidariedade se fez presente nas respostas.

Torcedores não apenas do Inter, mas de outros clubes desejaram uma rápida recuperação ao mandatário colorado. Inclusive muitos torcedores do Grêmio, deixando evidente que o momento é desavenças ao lado em prol do bem comum.