Torcida do Inter volta a tirar onda com Ronaldinho após reprise do Mundial

Torcedores do Internacional reviveram neste domingo a histórica conquista do Mundial de 2006 contra o Barcelona, reprisada pela RBS para o Estado do Rio Grande do Sul.



Pior para Ronaldinho, cria do Grêmio que levou a pior contra o Colorado em Yokohama. O nome do então melhor do mundo foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter.



Não faltaram torcedores tirando onda com a reação incrédula de Ronaldinho após o apito final consumar o triunfo da equipe de Abel Braga por 1 a 0, com gol de Adriano Gabiru.

Muitos colorados também relembraram a atuação do lateral Ceará, que acompanhou Ronaldinho de perto durante toda a final, e de Fernandão, o eterno ídolo do clube.

Também teve gente que ainda se assustou com uma cobrança de Ronaldinho que tirou tinta da trave há quase 14 anos.

No fim, a hashtag #omundoévermelho também bombou no Twitter. Enquanto a bola não volta a rolar no Brasil, o domingo foi especial ao menos para o torcedor colorado.