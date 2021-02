Torcida do Liverpool mostra que Klopp não está sozinho

Jürgen Klopp não está passando pelo seu melhor momento no Liverpool. Os 'reds' perderam para o Leicester por 3 a 1 e somaram sua terceira derrota consecutiva na Premier League.

Porém, a torcida mostrou que está mais do que nunca com o treinador. Parece que não esquecem a Champions League ganhada com o alemão no banco nem a esperada Premier que, no final, chegou às vitrines de Anfield.

Por isso, a torcida quis apoiar o técnico nesse domingo com um cartaz em Anfield. Foi possível ler o lema "Jürgen Klopp YNMA", as siglas do famoso cântico inglês "You'll Never Walk Alone".