Torcida do Liverpool pede contrato vitalício para Klopp

Jürgen Klopp continua fazendo história no Liverpool! O técnico alemão já é considerado por muitos como um dos maiores nomes da história da equipe inglesa.

Após conquistar a Champions League e, nessa semana, a Premier League, título que estava entalado na garganta 'red' há mais de 30 anos, a torcida do Liverpool quer Klopp para sempre.

Nas redes sociais, um grupo de torcedores pede um contrato vitalício para Klopp. O atual vínculo do alemão com o conjunto inglês vai até 2024. Em declarações à "Sky Sports", Klopp brincou com a situação.

"Vai chegar uma altura em que eles não vão querer me ver mais. Mas ainda vamos ter boas memórias juntos. Não vou assinar um contrato vitalício, mas vou ficar por aqui uns tempos", disse.