Torcida do Vasco pede #foraAbel após empate contra o Resende

A paciência do torcedor do Vasco com Abel Braga parece estar chegando ao fim. O técnico foi o assunto mais comentado no Twitter na noite deste sábado, depois de a equipe estrear na Taça Rio com um empate por 1 a 1 com o Resende, pela Taça Rio.

Os dias livres para treinar desde a classificação na Copa Sul-Americana contra o Oriente Petrolero, no dia 19, não surtiram efeito para uma boa atuação dos cruzmaltinos. O time saiu atrás no placar (Thauan fez o gol do Resende), até melhorou com a entrada de Guarín no segundo tempo, mas só somou um ponto na partida, com gol de Andrey.

Foi o suficiente para a hashtag #foraAbel eclodir nas redes sociais. Confira algumas reações abaixo:

Vasco com quatro atacantes em campo e mais uma vez sem nem conseguir chutar no gol. Todo jogo o Abel faz isso! Na cabeça do treinador, encher o time de atacantes é ser ofensivo. Patético! — Roberto Júnior (@pimps_junin) 29 de febrero de 2020