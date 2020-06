Torcida 'dribla' autoridades para receber o Sevilla

O dérbi andaluz marca o retorno do futebol da Espanha. Todos conhecem as restrições ainda devido à pandemia nesta retomada do esporte, mas alguns não quiseram respeitar as regras.

Um grupo de torcedores do Sevilla ignorou a recomendação das autoridades de saúde e se reuniu para esperar o ônibus da equipe antes do jogo com portões fechados.

Bandeiras, cachecóis, palmas e cantos, marcaram a festa, que foi pequena em comparação com o que costuma acontecer em condições normais.

A policía acompanhou de perto a movimentação dos torcedores que, em sua maioria, usava máscaras. No entanto, a distância de segurança não foi respeitada e a aglomeração ficou clara nas imagens registradas.