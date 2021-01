Ainda faltam três rodadas para o fim da Série B, mas a Chapecoense garantiu antecipadamente seu retorno à elite do futebol brasileiro, assim como o América Mineiro.

O time catarinense conquistou sua volta à elite um ano após ser rebaixado pela primeira vez. Confira no vídeo acima imagens da festa da torcida com os atletas após a conquista do acesso.