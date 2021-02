VÍDEO: torcida recebe Palmeiras com muita festa na Academia de Futebol

O sonho do Palmeiras se tornou realidade, o que faltava para o projeto do Verdão não falta mais, o time é bicampeão da Libertadores e já sonha com o Mundial de Clubes.

Em uma final com cara de Libertadores, pegada, truncada, sem muitos espaços, o herói do título só foi ser conhecido nos últimos minutos dos acréscimos, graças a um belo gol de cabeça feito por Breno Lopes.

No vídeo acima, você confere como foi a festa da torcida ao receber o Palmeiras na Academia de Futebol.