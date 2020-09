Torino coloca Torreira perto do Atlético

Embora Luis Suárez ocupe todas as notícias do Atlético de Madrid após sua recente contratação, a gestão esportiva 'colchonera' continua a trabalhar duro nessa reta final do mercado.

O time rojiblanco busca fechar definitivamente outra saída e, por sua vez, deixar garantida outra incorporação para quando houver um espaço no elenco.

Há semanas, o nome de Lucas Torreira ressoa com muita força no Wanda Metropolitano. Cholo Simeone gosta do jogador, que não faz parte dos planos de Mikel Arteta no Arsenal, mas a possível contratação está complicada na Itália.

E é que o Torino parecia disposto a gastar o que for preciso para assumir sua contratação e representava uma ameaça para o Atlético, mas tudo mudou neste fim de semana após as palavras de Davide Vagnati, diretor de esportes da equipe de Torino.

“Torreira? É um jogador importante, que pode fazer a diferença em diferentes equipes não italianas e por isso tem custos muito elevados. Não é uma situação simples, nestas condições levá-lo a Turim é realmente complicado”, comentou em 'Sky Sport '.

Desta forma, tudo indica que o Torino não será rival e dá lugar ao Atlético, que pode garantir o uruguaio se conseguir de antemão jogadores como Héctor Herrera.