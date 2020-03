Torneio de FIFA 20 arrecadou 7300 euros no primeiro dia!

Sabia-se que qualquer torneio organizado pelo Ibai teria sucesso, mas não tanto. O torneio da FIFA 20 que o comentarista de videogame organizou para entreter jogadores e fãs durante a quarentena está tendo sucesso. Com tanta solidariedade, no primeiro dia, o torneio arrecadou 7.300 euros.

Este foi o resultado de algumas horas de livestream em que houve três jogos. O primeiro, entre Ruibal (de Leganés) e Pedro Porro (de Valladolid), foi acertado com uma vitória 'pepinera'; o segundo, entre Lucas Pérez (Alavés) e Kevin Vázquez (Celta), com triunfo vitoriano; e o terceiro, entre Embarba (Espanyol) e Edu Expósito (Eibar), com derrota dos 'armeros'.

Espera-se que a arrecadação suba muito mais, porque se os 7.000 euros forem excedidos em três jogos, isso deverá aumentar com mais oito à frente. Além disso, o evento se tornou muito viral nas redes sociais, por isso seria lógico que houvesse mais público.

A rodada das oitavas será a seguinte: Rubén García (Osasuna) -Ruibal (Leganés), Reguilón (Sevilha) -Guruzeta (Atlético), Januzaj (Real Sociedad) -Marcos Llorente (Atleti), Sergi Roberto (Barça) -Expósito (Eibar), Remeseiro (Getafe) -Borja Iglesias (Betis), Morlanes (Villarreal) -Soler (Valencia) e Martínez (Granada) -Asensio (Real).