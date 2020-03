Torneio de FIFA 20: quais craques da LaLiga participarão?

Ibai Llanos, uma das figuras mais influentes entre os adolescentes espanhóis, convocou 20 jogadores, um por time da LaLiga, para o primeiro torneio de eSports pela FIFA.

O comentarista publicou através de suas redes sociais os 20 jogadores que participarão, a partir desta sexta-feira até domingo, do sorteio para encontrar o primeiro campeão da Primeira Divisão de eSports.

Dessa forma, nas equipes que disputam a Liga dos Campeões este ano, Sergi Roberto representará o Barcelona, ​​Marco Asensio no Real Madrid, Marcos Llorente no Atlético e Carlos Soler no Valencia.

Reguilón foi escolhido pelo Sevilha, Jason Remeseiro pelo Getafe e Adrián Embarba pelo Espanyol, nas outras três equipes que jogaram na Europa nesta temporada.

Januzaj fará o mesmo na Real Sociedad, Morlanes no Villarreal, José Antonio Martínez no Granada, Guruzeta no Athletic, Rubén García no Osasuna e Borja Iglesias, depois de vencer o clássico contra o Reguilón no Betis.

Carlos Clerc representará o Levante, Lucas Pérez para Alavés, Pedro Porro para Valladolid, Edu Expósito para Eibar, Kevin Vázquez para Celta, Álex Pozo para Mallorca e Aitor Ruibal para o Leganés.