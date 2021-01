Toró testa positivo para Covid-19: quais são as opções para o ataque do São Paulo?

Líder do Campeonato Brasileiro, o São Paulo terá alguns desfalques para o jogo contra o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira (6). O atacante Toró, que testou positivo para Covid-19, é um deles.

Como acontece às vésperas de todos os jogos a serem disputados, o elenco do Tricolor passou por novos testes para detecção do novo coronavírus e, segundo informações do próprio São Paulo, apenas Toró teve resultado positivo. Assintomático, o jogador já está cumprindo o isolamento.

De acordo com o Tricolor em comunicado oficial, o jogador está sendo acompanhado pelo departamento médico do clube. Nos próximos dias, até que volte a testar negativo, Toró não fica à disposição do técnico Fernando Diniz, nem para treino e nem para jogos.

O atacante não vinha sendo titular no São Paulo, porém aparecia como um dos nomes para ocupar a vaga deixada por Luciano, que está se recuperando de uma inflamação na perna direita e não tem condições de jogo ainda.

Quais são as opções para o ataque do São Paulo?

Com a lesão de Luciano, Pablo apareceria como uma opção para o setor, mas o camisa 9 também está sob os cuidados do departamento médico. O atacante tem uma contratura na coxa e segue fazendo fisioterapia.

Sem o camisa 9, Toró aparecia como opção ao lado de Vitor Bueno e Tchê Tchê para assumir a vaga no ataque Tricolor. Além deles, Paulinho Boia e Tréllez também podem brigar pela vaga, mas têm menos chances.

Com Toró fora da briga, a tendência maior é de que Vitor Bueno seja o escolhido para o ataque, isso porque Tchê Tchê aparece como favorito para ficar com uma vaga no meio de campo, deixada pelo volante Luan, que está suspenso.

O São Paulo entra em campo nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), contra o Red Bull Bragantino, fora de casa. O time de Fernando Diniz para o duelo deve ser Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê (Hernanes ou Diego Costa), Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Vitor Bueno (Tchê Tchê).