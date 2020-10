Torreira, já em Madri, precisa de duas saídas para poder se firmar

Cholo Simeone, que já conta com Luis Suárez como uma das suas principais apostas neste mercado, espera ter sangue novo no meio-campo com Lucas Torreira. O negócio está quase fechado, mas ainda há alguns obstáculos para vencer.

O portal 'Marca' garante que o jogador já se encontra em Madri à espera do anúncio da sua contratação, que depende de duas saídas da equipa rojiblanca que o Atlético espera acelerar o mais rapidamente possível.

O clube precisa aliviar a massa salarial e, para isso, os dois jogadores que pretendem sair são Thomas Lemar e Héctor Herrera, dois jogadores que parecem não contar para Simeone.

O francês é o que tem mais mercado na Europa, enquanto o mexicano pode voltar ao Porto, clube de onde foi contratado pelo Atleti.

Também não está descartada a saída de Nehuén Pérez, assim como a de Kalinic, que já trabalha em sua separação do grupo 'colchonero'.