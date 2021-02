Tottenham abre vantagem com goleada na Europa League

O Tottenham visitou o Wolfsberg nesta quinta-feira em jogo da segunda fase da Europa League e, sem Harry Kane, teve outras estrelas brilharando.

Quem abriu o placar em Budapeste foi Heung-min Son, que usou a cabeça para balançar as redes do time austríaco aos 13 minutos graças à assistência de Gareth Bale em cruzamento. Foi seu 18 gol em 35 jogos nesta temporada.

Aos 28 minutos, foi a vez de o galês marcar o placar. Ele recebeu bom passe de Matt Doherty, se livrou da marcação e finalizou com força superando o goleiro Alexander Kofler.

Lucas Moura ampliou aos 34 minutos com um belo gol ao receber fora da área, limpar e mandar um chute forte no canto do gol. Sissoko fez falta em Lochoshvili dentro da área e Michael Liendl cobrou o pênalti para descontar os 55 minutos.

Carlos Vinícius fechou o placar pouco antes do apito final. Ele precisou apenas empurrar para dentro após cruzamento de Højbjerg pela direita e desvio de Lamela.

O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira, quando as duas equipes definem em Londres quem avança para as oitavas de final.