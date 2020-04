Tottenham confirma: Son já está prestando serviço militar obrigatório

Embora ele tenha sido dispensado do serviço militar de 21 meses ao vencer os Jogos Asiáticos, o atacante coreano do Tottenham Son terá que fazer um 'serviço militar expresso'. O Tottenham já informou seu deslocamento.

O jogador, em contato permanente com o clube, viajou para a Coréia do Sul no final de março e aproveitará o intervalo da Premier League devido ao coronavírus para prestar este serviço ao seu país, que é obrigatório para todos os coreanos. Voltará em maio.

Acontece que Son está lesionado depois de quebrar o braço em fevereiro, mas ele ainda assim fará serviço militar. "Son passou por uma cirurgia no braço na Coréia do Sul antes de retornar ao Reino Unido no final de fevereiro para continuar sua reabilitação e antes do anúncio inicial da suspensão do futebol na Inglaterra como resultado da pandemia do COVID-19. Desde então, a Premier League anunciou que a temporada 2019-20 só retornará quando for seguro e apropriado", observa o clube.

Durante o mês de abril, o atacante fará confinamento e treinamento militar.