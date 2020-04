VÍDEO: em seca de títulos, Tottenham treina em casa

Eliminado da Champions League pelo RB Leipzig, da FA Cup pelo Chelsea e na oitava posição da Premier League, sem a menor chance de ser campeão, o Tottenham está amargurando uma seca de títulos que já dura 12 anos.

Sua última grande conquista aconteceu na temporada de 2007/08, com a Copa da Liga Inglesa. De lá para cá, apenas torneios amistosos foram motivos de festa para o clube, hoje comandado por José Mourinho.

A paralisação do futebol devido ao coronavírus causa diversos prejuízos às equipes, principalmente no âmbito econômico. Pelo menos, o time ganha tempo para projetar a próxima temporada visando acabar com o a seca.

Para isso, precisa de seus atletas na melhor forma. Em meio à quarentena, o Tottenham está dando treino aos jogadores através de chamadas de vídeo.