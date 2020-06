Tottenham de olho em seu ex-jogador... que vale 25 milhões de euros!

O meia Marcus Edwards soa para o Tottenham e também para o Manchester United, que protagonizarão uma batalha pelo jogador nesse mercado de transferências.

O Vitória Guimarães está muito satisfeito com o que o jogador está fazendo em seu primeiro ano em Portugal, já que ele conseguiu seu espaço nos onze, tendo jogado 30 jogos e 23 como titular.

O inglês passou pelas categorias Sub 18, Sub 19, Sub 21 e Sub 23 do Tottenham e chegou a estrear com o primeiro time na temporada 2016-17 aos 17 anos.

Há muito tempo, segundo o jornal 'Récord', o clube 'spur' está pensando em tentar recuperar o meio-campista, por isso terá que fazer uma oferta de pelo menos 25 milhões de euros.