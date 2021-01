Tottenham dificulta a chegada de Winks ao Valencia

A progressão de Harry Winks parece estar diminuindo nos últimos tempos no Tottenham. Ele vem deespertando o interessa na Espanha. O problema é que o Valencia terá dificuldade em corresponder às expectativas dos 'spurs'.

Conforme noticiado pelo jornal 'AS', a política de economia do Valencia passa pela incorporação de reforços em Janeiro a custo zero. E como isso no meio da temporada é complicado, a intenção do clube 'che' é garantir jogadores novos por meio de empréstimo.

É aí que o ainda jovem Harry Winks entra em cena. Aos 24 anos, o meio-campista inglês não conta para Mourinho tanto quanto gostaria e começou a considerar sua saída do Tottenham como uma opção.

O Manchester City está no horizonte, mas os 'spurs' não venderão um jogador a um rival direto no meio da temporada. Se Harry sair, será para fora da Inglaterra. O Valencia esfrega as mãos.

Ou estava, até que a dura realidade o atingiu. Isso porque o Tottenham quer dinheiro em troca do empréstimo de seu jogador, algo que o Valencia não parece disposto a aceitar.

A negociação se congelou, mas não foi rompida. As partes ainda estão em contato, como explicam os meios de comunicação citados, mas parece difícil para os do norte de Londres darem também o braço a torcer.