Tottenham e Real Betis lutam por um promissor lateral polonês

De acordo com o tablóide britânico 'Daily Mirror', Karbownik também está no radar do Tottenham, embora o interesse dos 'spurs' pelo polaco não seja novo.

E é que a equipe inglesa levaria mais de um ano assistindo às evoluções do lateral, que joga no Legia Warszawa e se destaca por sua versatilidade.

Karbownik, que pode jogar nas duas laterais e até como meio-campista, foi promovido ao primeiro time do Legia no último verão. Ele já jogou 22 jogos nos quais deu quatro assistências.

O zagueiro, que também é um jogador importante na equipe polonesa de Sub-19 e um dos 50 jogadores mais promissores da Europa, também está entre os objetivos do Betis.

De fato, de acordo com seu agente, Karbownik estava prestes a dar o salto para a LaLiga e estava conversando com clubes que estão entre os quatro primeiros classificados quando a pandemia do coronavírus chegou, então seus planos foram frustrados.