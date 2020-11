Tottenham e sua milionária perda: 72 milhões por conta da pandemia

A temporada 2019-20 será sempre lembrada pelo COVID-19. O vírus apareceu com tudo e perturbou a ordem.

A ainda latente pandemia teve consequências econômicas catastróficas. E com o futebol não foi diferente.

O Tottenham publicou o balanço das suas contas até junho de 2020. As perdas registradas chegaram aos 71,9 milhões de euros.

453 milhões de euros entraram nos cofres dos 'spurs'. No ano anterior, o número foi de 518 milhões.

Daniel Levy, presidente do clube, fez um balanço dessas contas. “O impacto da pandemia na nossa receita é significativo e não poderia ter vindo em pior hora. Acabamos de concluir a construção do estádio, que é financiado com recursos do clube e dívida de longo prazo. Ainda não há torcida e nenhum evento está acontecendo... ", listou.

E previu mais um ano com contas negativas: “A nossa estimativa para o corrente ano financeiro se o estádio permanecer fechado ultrapassa os 168 milhões de euros".