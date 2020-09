Tottenham elimina o Chelsea na Copa da Liga Inglesa

A equipe de José Mourinho teve de virar o jogo desta terça-feira contra o Chelsea para garantir sua vaga nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa.

Um dos grandes reforços da temporada do time de Lampard, Timo Werner abriu o placar na etapa inicial ao marcar seu primeiro gol com a camisa 'blue'. A reação veio somente no segundo tempo.

Aos 83 minutos, Lamela empatou, levando a decisão para os pênaltis após o Chelsea chegar a ter 80% da posse de bola. Apenas a última cobrança, batida por Mount, foi errada.

Com isso, a equipe do treinador português conseguiu sua vaga para as quartas de final. A próxima fase está marcada para ocorrer em dezembro e terá confrontos definidos em sorteio.