O Tottenham chega ao duelo desta quinta-feira, válido pela Liga Europa, com desfalques para enfrentar o Ludogorets na Bulgária. As ausências foram confirmadas por José Mourinho na véspera da partida.

Confira no vídeo acima as últimas atividades do time do técnico português, que garantiu que Sergio Reguilón, Erik Lamela e Serge Aurier serão desfalques.