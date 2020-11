Assim chega o Tottenham para enfrentar o Ludogorets

O Tottenham Hotspurs disputa nesta quinta-feira a quarta rodada da Europa League e tenta se isolar na liderança do grupo J, que é dividida por três times.

O time de José Mourinho está empatado com Royal Antwerp (Bélgica) e LASK (Áustria), todos com seis pontos após duas vitórias e uma derrota cada.

O desafio desta quinta-feira, em casa, é o Ludogorets (Bulgária), time que ainda não pontuou e ocupa a lanterna. No primeiro jogo entre as duas equipes, os ingleses venceram pelo placar de 3 a 1.

Para o jogo no Tottenham Hotspur Stadium, os anfitriões chegam com alguns titulares poupados, como Son e Harry Kane. Confira abaixo a escalação definida por Mourinho e, no vídeo acima, veja como o treinador português preparou sua equipe para esse confronto.