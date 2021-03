Tottenham garante 3 pontos com Vinicius e Kane

Ele se reuniu com a vitória depois de seu apagão na Liga Europa. O Tottenham regressou à Premier League este domingo com os fantasmas da eliminação na competição europeia pelas mãos do Dínamo de Zagreb.

Para recuperar as sensações, a equipe de Mourinho venceu o Aston Villa por 2 a 0 e assim conseguiu garantir três pontos que aproximam os 'spurs' do quinto lugar, ocupado pelo West Ham.

Depois de uma grande jogada de Lucas Moura, Vinicius abriu o placar e converteu o erro na saída do goleiro Emiliano Martínez no 1 a 0 aos 29 minutos de jogo.

O jogo foi ao intervalo com esse placar. Então, aos 61', o Aston Villa teve nas chuteiras de El-Ghazi o gol do empate, mas seu chute bateu na trave.

Apenas sete minutos depois, Cash cometeu um pênalti que foi convertido como de costume. Kane fez o 2 a 0 a favor dos homens de Mourinho, que conquistaram os três pontos no Villa Park.

O elenco comandado por Dean Smith fica, com este resultado, em décimo na tabela com 41 pontos, a oito das vagas europeias.