Tottenham Hotspur Stadium se transforma em um hospital

No momento, existe um inimigo comum no mundo: COVID-19. Evitar contágios é o objetivo da humanidade.

O Tottenham colocou o estádio à causa na segunda-feira. O Tottenham Hotspur Stadium foi transformado em hospital em Londres.

"Equipamentos foram instalados em nosso estádio para realizar os testes de COVID-19 para profissionais de saúde ou famílias. Nosso estádio se torna o primeiro campo da Premier League a ser usado para testes", escreveu o clube em suas redes sociais.

Junto com a mensagem, as primeiras imagens do estádio se transformaram em um hospital de verdade. É o primeiro campo na Premier a se tornar um centro de saúde, mas não o único. O Signal Iduna Park, casa do Borussia Dortmund, também se tornou um hospital na luta contra o coronavírus.