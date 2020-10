Tottenham negocia a rescisão de Danny Rose!

Danny Rose é um dos descartados por José Mourinho no Tottenham. Deixado de lado e sem minutos, a equipe londrina negocia a rescisão do contrato.

O portal 'Sky Sports' informou que o Tottenham quer chegar a um acordo com o jogador de futebol. E assim o clube se livraria de um salário e o clube poderia assinar com outro jogador.

Desta forma, terminaria uma fase de dez temporadas como 'spur', onde disputou um total de 213 jogos, mas em que perdeu o seu lugar nas últimas temporadas.

A boa atuação que Rose teve no Newcastle, onde estava emprestado, não o ajudou a ficar sob as odern de Mou, ainda mais com a incorporação de Sergio Reguilón.