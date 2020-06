Tottenham oficializa proposta por Gerson, mas Flamengo recusa

A boa temporada de Gerson com a camisa do Flamengo tem rendido frutos ao jogador que voltou a ser valorizado e seguido de perto pelo futebol europeu. Nos últimos dias, o Tottenham, da Inglaterra, oficializou uma proposta pelo meia que gira em torno de 18 milhões de euros (cerca de 100 milhões de reais na cotação atual).

A notícia do interesse do clube inglês foi trazida esta semana pela reportagem da Goal.com, que confirmou com fontes ligadas ao Flamengo que a possibilidade se concretizou. No entanto, o clube descartou abrir negociação pelos valores oferecidos.

A diretoria do Flamengo foi direta, para começar a conversar sobre uma possível venda de Gerson, 18 milhões de euros é "muito pouco". Além disso, o atleta já deixou claro o desejo de seguir no clube, pelo menos por mais uma temporada. Torcedor declarado, ele também acredita estar evoluindo bastante com Jorge Jesus, que confirmou a renovação de contrato por mais um ano.

O Tottenham não é o único clube que está interessado em Gerson, o Borussia Dortmund também fez algumas consultas pelo jogador, mas por enquanto não avançou nas conversas. O Flamengo, por sua vez, tem como objetivo tentar segurar ao máximo os titulares, uma das promessas feitas a Jorge Jesus.