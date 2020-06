Tottenham pede ajuda financeira ao governo

O clube de Londres recorreu a um pedido de ajuda do governo, que auxiliará empresas que fazem grandes investimentos e que têm impacto na economia britânica.

Dentro desse programa de apoio público, o Tottenham terá que pagar os empréstimos antes de abril de 2021 a uma taxa de juros de 0,5%.

O clube dirigido por Daniel Levy especificou que esse dinheiro não será usado para contratar jogadores, mas para dar opções e flexibilidade à economia da instituição.

A expectativa de prejuízo é de cerca de 200 milhões de libras (aproximadamente 222 milhões de euros) devido à devolução do dinheiro aos torcedores, bem como ao cancelamento de eventos que ocorreriam no novo estádio do Tottenham, como o Jogos da NFL.