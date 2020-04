Tottenham quer 220 milhões de euros por Harry Kane

De acordo com o 'Daily Mail', quem quiser tirar Harry Kane do Tottenham terá que desembolsar nada mais, nada menos, do que 220 milhões de euros.

Daniel Levy, presidente do clube inglês reafirma a sua fama de difícil negociante, mas se diz disposto a ouvir propostas que ajudariam a entidade a pagar os gastos do seu novo estádio.

Os principais interessados no atacante são Manchester United e o Real Madrid. Mas o alto valor pedido e crise financeira provacada pelo coronavírus devem frear as investidas.

Na atual temporada, Kane marcou 17 gols e deu duas assistências em 25 jogos. É bom lembrar que ele sofreu uma grave lesão na estreia de Mourinho e deve voltar aos gramados quando as competições forem retomadas nessa temproada.