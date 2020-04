Tottenham quer Landfeld e briga com Chelsea por Ramsdale

O Tottenham está pensando em seu futuro e tem vários jogadores no elenco. Segundo o jornal 'The Sun', o primeiro deles é o jovem zagueiro do PSV, Landfeld.

Este jogador de 16 anos ainda não deu o salto para o primeiro time e os 'spurs' querem que ele reforce a equipe B e seja um jogador com potencial para jogar na Premier.

Nesta temporada, Landfeld disputou 17 jogos com o PSV Sub 17 e todos como titular, embora ainda não tenha feito gols.

Por outro lado, a equipe de Mourinho brigará com o Chelsea por Ramsdale. O goleiro de 21 anos do Bournemouth é muito do gosto dos dois clubes.

O goleiro tem contrato até 2021, então o próximo mercado seria o momento perfeito para deixá-lo sair se uma boa oferta chegar, de acordo com o 'Daily Mail'.