Tottenham repreende Mourinho por violar confinamento

O Tottenham Hotspur lembrou a José Mourinho e aos jogadores que deixaram o confinamento com ele, Davinson Sánchez, Tanguy Ndombele e Ryan Sessegnon, suas responsabilidades e a importância de respeitar a distância social.

O treinador português foi fotografado em um parque de Londres com o jovem Sessegnon, enquanto Ndombele e o colombiano Sánchez corriam juntos pelo mesmo campo.

Um porta-voz do Tottenham explicou que os jogadores foram lembrados a respeitar a distância social ao treinar fora de casa.

"Continuaremos a reforçar esta mensagem", acrescentou.

De acordo com as recomendações do governo britânico, é necessário restringir as saídas às ruas para impedir a propagação do vírus. Caso seja essencial sair, você deve manter uma distância de dois metros com outras pessoas.

O governo permite que as pessoas caminhem ou se exercitem uma vez por dia, desde que mantenham a distância segura.