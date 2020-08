Tottenham se interessa por um descarte de Arteta

O Arsenal está se preparando para dar saída a vários jogadores. Um que poderia sair é Maitland-Niles, já que Arteta não conta com o jogador.

Aos 22 anos, ele procura um novo destino. E para encontrá-lo, talvez seja preciso deixar a Inglaterra.

De acordo com o 'Daily Mail', o Tottenham estaria disposto a abrir espaço para o Maitland-Niles. Eles procuram um jogador com as suas características e teriam pensado no descarte de Arteta como um possível reforço para a próxima temporada.

Os 'gunners' não contam com o jogador e são todos ouvidos. Será necessário verificar se existe uma oferta firme dos 'spurs'.