Tottenham segura empate na casa do Chelsea e reassume a liderança

Em jogo da décima rodada, o Chelsea precisava de uma vitória sobre o Tottenham para se tornar o novo líder da Premier League. Em caso de empate ou derrota do time de Lampard, a liderança ficaria para a equipe de José Mourinho.

Foram os anfitriões que ditaram o ritmo do jogo e tiveram maior posse de bola. No entanto, o primeiro tempo foi marcado por poucas chances reais de gol e, quando a bola entrou, não valeu.

O Chelsea teve um gol anulado aos 10 minutos, quando Timo Werner recebeu de Mount em velocidade na esquerda, aproveitou que o marcador escorregou e chutou cruzado para o fundo da rede, mas a arbitragem flagrou impedimento do atacante.

Ziyech, Mount e Chilwell voltaram a finalizar para o time da casa, mas sem levar perigo a Lloris. Do outro lado, Bergwijn, Harry Kane e Aurier tentaram superar o goleiro Mendy, também sem ameaçá-lo.

Os times voltaram do intervalo para decidir no segundo tempo quem seria o novo líder da Premier League, mas a postura sendo permaneceu a mesma, com o Chelsea tendo maior volume de jogo e ambas equipes enfrentando dificuldades para levar perigo ao gol adversário.

Foi uma etapa final ainda mais improdutiva. Enquanto os anfitriões insistiram em cruzamentos e não conseguiam chutar em direção ao gol, a equipe visitante sequer teve finalizações e viveu os últimos 45 minutos para se proteger.

Somente aos 80 minutos alguém conseguiu levar perigo ao goleiro adversário. Foi quando Mount recebeu fora da área e chutou no canto da meta, mas Lloris se esticou para tirar com as pontas dos dedos.

Com o resultado, o Tottenham iguala o Liverpool com 21 pontos, mas volta a assumir a liderança por superar o time de Klopp no saldo de gols - o primeiro critério de desempate. O Chelsea fica com 19 e ocupa o terceiro lugar.

O time de Frank Lampard volta a campo pela Premier League no próximo sábado, quando recebe o Leeds United. Um dia depois, a equipe de José Mourinho terá a visita do Arsenal.