Tottenham só venderia Kane para um clube estrangeiro

Nos últimos dias, Harry Kane teve o nome ligado por rumores ao Manchester United. A permanência da referência ofensiva do Tottenham, no entanto, é uma dar prioridades dos 'spurs', pricipalmente se falarmos em negociá-lo com compatriotas.

Se ele tiver que sair, será para um clube estrangeiro. O Tottenham não quer que Kane reforce um rival da Premier. É o que garante 'Sky Sports'. Os rumores sobre a saída de Kane são incessantes, mas o Tottenham é inflexível.

No entanto, com medo de o United chegar e forçar a situação para provocar uma venda, por mais mais lucrativa que seja, a diretoria tomou uma decisão: ficar ou sair da Inglaterra.

Kane parece estar jogando cabo-de-guerra com o Tottenham há várias semanas, talvez cansado do salto competitivo esperado que nunca chega, enquanto os outros conquistam títulos.

Depois de várias janelas protagonizando rumores e capas da imprensa, esta próxima, a mais atípicoada história, talvez seja a que determinará a sua partida.