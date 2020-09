Tottenham vai pagar 22 milhões de euros por Bale

O 'caso Bale' está cada vez mais perto de ser resolvido. O galês, que não faz parte dos planos de Zidane, está prestes a voltar ao seu antigo clube, o Tottenham.

Jonathan Barnett, o agente do jogador, já havia admitiu contatos com os 'spurs' para encaminhar o retorno, o que levaria o Real Madrid a se livrar dos altos gastos com o atacante.

Nesta quarta-feira, a imprensa britânica destacou que os clubes ainda precisavam definir quem paga o salário. Os espanhóis queriam que o salário fosse pago integralmente pelos ingleses, que pretendiam dividir os custos.

Segundo 'Sky Sports', as duas partes chegaram ao seguinte acerto: o Tottenham vai pagar cerca de 22 milhões de euros pela chegada de Bale, entre a transferência e a parte do salário que o Real Madrid não vai assumir. Atualmente, o atacante recebe 15 milhões de euros a cada temporada.

Teremos que ver como essa novela termina, mas o que parece claro é que o ele finalmente deixará o time de Zidane nesta temporada. Vale lembrar que os dois clubes também negociam a ida de Sergio Reguilón para a Premier League.