Tottenham vence e divide liderança tripla

O Tottenham de José Mourinho lidera o grupo J da Europa League junto com Lask (Áustria) e Antwerp (Bélgica), todos com seis pontos. Sem pontuar, o Ludogorets é o lanterna.

Nesta quinta-feira, pela terceira rodada, a equipe inglesa começou a atuação de sua segunda vitória com gol Harry Kane em assistência de Lucas Moura aos 13 minutos.

Foi o gol de número 200 do capitão com a camisa 'spur', justamente em seu 300º jogo pelo clube. Em seguida, os papeis se inverteram, com o inglês recebendo assistência do brasileiro para ampliar o placar.

Keserü descontou para o Ludogarets, reativando o time de Mourinho, que reagiu e marcou o terceiro gol em finalização de Lo Celso, encerrando o placar e complicando ainda mais a disputa por vaga no grupo J.